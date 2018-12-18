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ЗСУ виконали більшість планів на час воєнного стану, - Полторак

Новини » Політика    18.12.2018 - 21:43
ЗСУ виконали більшість планів на час воєнного стану, - Полторак
Фото: Курт Волкер та Степан Полторак (mil.gov.ua)

До 26 грудня сплановано виконати усі заходи

Станом на 18 грудня більша частина запланованих заходів під час дії правового режиму воєнного стану у визначених областях України виконана. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із Спецпредставником Державного департаменту США Куртом Волкером, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони

Як зазначається, сторони обговорили питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та АР Крим. 

Полторак  також поінформував про заходи, які проводяться Збройними силами та усіма державними органами України на виконання закону “Про введення воєнного стану в Україні”.

"Зокрема, повідомив, що станом на 18 грудня більша частина запланованих заходів під час дії правового режиму воєнного стану у визначених областях України виконана. До 26 грудня сплановано виконати усі заходи, що ефективно вплине на боєготовність та спроможності ЗС України", - йдеться в повідомленні. 

Міністр оборони України також висловив сподівання щодо подальшої підтримки з боку США у звільненні українських військовослужбовців, які незаконно утримуються у російській в’язниці, а також боротьбі за територіальну цілісність України.

Як писало РБК-Україна раніше, воєнний стан діятиме до 26 грудня 2018 року. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що воєнний стан в Україні продовжать, якщо Росія здійснить наземну агресію щодо України. 

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 18 грудня, перебуває з візитом в Україні. Зокрема, він заявив, що США визнають, що Росія вчинила незаконну претензію на морську територію в Азовському морі. 

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