ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 14 июля 2022 18:30
ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области Фото: ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.

По его словам, вражескую технику и склад с боеприпасами уничтожили украинские артиллеристы совместно с подразделениями разведки Нацгвардии.

"Совместно с 40 отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили состав артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Надточий.

При этом он добавил, что за прошедшую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.

Напомним, в среду, 13 июля, украинские защитники уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии. Уничтожен командный состав.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Нацгвардия Война России против Украины
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ