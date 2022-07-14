Фото: ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области (facebook.com/MinistryofDefence_UA)

Украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.