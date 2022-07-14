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ВСУ уничтожили пункт управления российской дивизии ВДВ. Погибли командиры, - журналист

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 00:01
ВСУ уничтожили пункт управления российской дивизии ВДВ. Погибли командиры, - журналист Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии. Уничтожен командный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

В результате удара убиты и ранены более 28 российских военных, в том числе:

  • командир дивизии полковник Селиверстов - получил легкие ранения;
  • начальник штаба - первый заместитель командира дивизии полковник Куликов - тяжело ранен;
  • заместитель командира по вооружению полковник Кудрин - погиб;
  • заместитель командира с тыла полковник Кузьминов - погиб.

Ранее Цимбалюк сообщил, что украинские военные уничтожили пункт управления 20-й армии России. В результате артиллерийского удара погибли более 40 человек.

По данным журналисты в результате ударов ВСУ из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном погибли два полковника и подполковника.

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