Фото: ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів у Харківській області (facebook.com/MinistryofDefence_UA)

Українські військові знищили дві російських САУ "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України, про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий.