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ВСУ строят непроходимую оборону: Наев рассказал о ситуации на севере страны

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Украина, Среда 17 августа 2022 11:27
ВСУ строят непроходимую оборону: Наев рассказал о ситуации на севере страны Фото: командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы строят на севере страны непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые ближе всего находятся к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

С таким заявлением выступил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который посетил район выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне и осмотрел позиции и обсудил повышение оборонных возможностей.

Он обратил внимание на обустройство инженерных заграждений, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

"Минирование местности на подходах к нашим оборонительным позициям сохраняет существенные способности для отпора наступления. Это очень полезный боевой опыт, который основывается на длительных боевых действиях на востоке нашего государства", - Наєв.

По его словам, наибольшее внимание сейчас уделяется позициям, которые максимально приближены к государственной границе, поэтому подразделения, которые туда выдвигаются, за достаточно непродолжительное время исправно строят оборонительные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости.

"Морально и психологически наши военнослужащие готовы к выполнению задач по назначению. Мы сделаем все необходимое, чтобы оборона на этом направлении была непроходимой для противника", - резюмировал Наєв.

Напомним, недавно в ВСУ оценили угрозу наступления на север Украины со стороны Беларуси.

Добавим, в Черниговской области ранее предупредили, что российская армия стянула много техники в Беларусь к границам Украины.

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Вооруженные силы Украины Беларусь Черниговская область Сумская область Сергей Наев
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