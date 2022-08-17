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ЗСУ будують непрохідну оборону: Наєв розповів про ситуацію на півночі країни

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Україна, Середа 17 серпня 2022 11:27
ЗСУ будують непрохідну оборону: Наєв розповів про ситуацію на півночі країни Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці будують на півночі країни непрохідну оборону. Найбільша увага зосереджена на позиціях, які найближче знаходяться до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

З такою заявою виступив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який відвідав район виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні та оглянув позиції та обговорив підвищення оборонних спроможностей.

Він звернув увагу на облаштування інженерних загороджень, які прикриватимуть підходи до району оборони батальйону.

"Мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ґрунтується на тривалих бойових діях на сході нашої держави", - Наєв.

За його словами, найбільша увага зараз приділяється позиціям, які максимально наближені до державного кордону, тож підрозділи, які туди висуваються, за досить нетривалий час справно будують оборонні позиції та вживають заходів для підвищення їх стійкості.

"Морально та психологічно наші військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням. Ми зробимо все необхідне, щоб оборона на цьому напрямку була непрохідною для противника", - резюмував Наєв.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ оцінили загрозу наступу на північ України з боку Білорусі.

Додамо, в Чернігівській ОВА раніше попередили, що російська армія стягнула вдосталь техніки в Білорусь до кордонів України.

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Збройні сили України Білорусь Черниговская область Сумская область Сергій Наєв
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