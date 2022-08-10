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Техники достаточно: в Черниговской ОВА предупредили об угрозе наступления РФ из Беларуси

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Черниговская область, Среда 10 августа 2022 14:22
Техники достаточно: в Черниговской ОВА предупредили об угрозе наступления РФ из Беларуси Фото: угроза повторного наступления РФ со стороны Беларуси остается (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Риск повторного наступления российских войск из Беларуси остается таким как и раньше. Поскольку враг стянул к нашим границам достаточно техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в интервью "Суспільному".

"На сегодня возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси, остается. Она была месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор, пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещены многие российской техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть мы должны быть готовыми. Мы точно видим по всем сводкам и разведке, в том числе, что нам нельзя расслабляться", - отметил Чаус.

При этом глава области уверен, что в случае повторного нападения тактика россиян уже будет другой, потому что "они получили определенный опыт, когда в первый раз пришли".

В то же время Чаус не верит, что белорусская армия присоединится к РФ в случае наземного наступления.

"Что касается участия Беларуси, то я считаю, что белорусы к нам не придут воевать по земле", - говорит глава ОВА.

Напомним, как заявили ранее в украинской разведке, армия России может вернуться в Беларусь спустя две-три недели, если у них будет такая потребность.

Между тем по данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Добавим, как пояснил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина, Вооруженные Силы Беларуси не участвуют в российском вторжении в Украину, потому что "пока не нужны там сейчас".

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