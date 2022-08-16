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Противник наращивает силы. В ВСУ оценили вероятность угрозы из Беларуси

Новина українською →
Украина, Вторник 16 августа 2022 14:32
Противник наращивает силы. В ВСУ оценили вероятность угрозы из Беларуси Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Угроза наступления из Беларуси была, есть и будет, потому что территорию Беларуси Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда. В последнее время заметно, что РФ наращивает силы в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

По его словам, ВСУ постоянно наблюдают перемещение войск, перевозку боекомплектов как ракет и "Искандер", так и других.

"Это происходит не сегодня и не вчера. Это происходит всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит вооружение. Есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории, в частности, идет и политическая составляющая - угрожать Западу на западных границах этого государства. А также угрожать Украине", - говорит он.

Игнат не стал скрывать, что есть определенная угроза наступления из Беларуси, она была всегда.

"Территорию Беларуси Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда. Поэтому надо безусловно готовиться, есть у нас разная информация от ГУР и другие службы имеют некоторую информацию об этих перемещениях. У нас скоро большой праздник - День независимости, понятно, что противник всегда использует такие даты для "поздравлений", мы должны быть готовы к этому", - добавил спикер.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко объяснил, почему Беларусь до сих пор не вторглась в Украину. По его словам, его войска пока не нужны российским силам.

В то же время бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, есть ли угроза со стороны Беларуси зимой.

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