ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага
Украинские военные 29 августа с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских оккупантов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
В то же время шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции ПВО противника.
В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:
- зенитно-ракетная система С-300;
- 2 танка Т-72;
- 11 гаубиц "Мста-Б";
- 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";
- тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
- самоходная артиллерийская установка"Гиацинт-С";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";
- 120 мм мобильный миномет;
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
- противотанковая управляемая ракета;
- 6 единиц бронированной техники.
Кроме этого, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - добавили военные.
Напомним, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.