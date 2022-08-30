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ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага

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Вторник 30 августа 2022 02:50
ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага Фото: ВСУ на юге уничтожили много живой силы и техники врага (mil.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные 29 августа с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских оккупантов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В то же время шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции ПВО противника.

В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:

  • зенитно-ракетная система С-300;
  • 2 танка Т-72;
  • 11 гаубиц "Мста-Б";
  • 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";
  • тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
  • самоходная артиллерийская установка"Гиацинт-С";
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";
  • 120 мм мобильный миномет;
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
  • противотанковая управляемая ракета;
  • 6 единиц бронированной техники.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - добавили военные.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках.

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