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ЗСУ збили ворожий безпілотник на Одещині

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Одеська область, Вівторок 30 серпня 2022 11:04
ЗСУ збили ворожий безпілотник на Одещині Фото: ЗСУ збили ворожий безпілотник в Одеській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 30 серпня, українські військові збили безпілотник окупантів в Одеській області. Він проводив повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Telegram.

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні за добу знищили до 82 солдатів і 30 одиниць техніки.

Крім того, за минулу добу ЗСУ ліквідували 450 російських окупантів. Таким чином, втрати РФ у війні проти України становлять 47 550 військових.

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