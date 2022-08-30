ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: ВСУ ликвидировали 450 российских оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 47550 (+450) человек ликвидировано;
- танков - 1954 (+7);
- боевых бронированных машин - 4294 (+25);
- артиллерийских систем - 1079 (+19);
- РСЗО - 282 (+3);
- средства ПВО - 151 (+2);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 204 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 847 (+3);
- крылатые ракеты - 196 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29);
- специальной техники - 103 (+2).
Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.
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