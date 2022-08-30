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ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 09:31
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ Фото: ВСУ ликвидировали 450 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 47550 (+450) человек ликвидировано;
  • танков - 1954 (+7);
  • боевых бронированных машин - 4294 (+25);
  • артиллерийских систем - 1079 (+19);
  • РСЗО - 282 (+3);
  • средства ПВО - 151 (+2);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 204 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 847 (+3);
  • крылатые ракеты - 196 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29);
  • специальной техники - 103 (+2).

Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.

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ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
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