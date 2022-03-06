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ВСУ рассказали, сколько украинским бойцам удалось уничтожить авиатехники врага за день

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 01:05
ВСУ рассказали, сколько украинским бойцам удалось уничтожить авиатехники врага за день Фото: российские оккупанты несут очередные потери (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Война России против Украины продолжается уже десятый день. В субботу, 5 марта, российские оккупанты снова потерпели очередные потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных Сил ВСУ.

Три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ.

1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

По состоянию на 23:00 5 марта потери авиационной техники российских оккупантов составляют:

44 самолета и 44 вертолета - идут нога в ногу.

"Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью!" - говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

Наши военные также отметили работу ударной авиации Воздушных Сил - бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары.

Напомним, ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем.

Мы также писали о том, что военные РФ в агонии бросают собственную технику под Харьковом.

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