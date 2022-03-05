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ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото)

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Мариуполь, Суббота 05 марта 2022 23:22
ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото) Фото: ВСУ похвастались трофеями от оккупантов (t.me.u.now)
Автор: Людмила Жукова

ВСУ в очередной раз доказывают свою отвагу и мощь. Военные показали трофеи, которые удалось заполучить в одном из боев под Мариуполем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "ВСУ. Борьба с оккупантами".

"Трофеи после одного из боев под Мариуполем. Забрали град, обстреливавший город. Мариуполь держится! Город устоит!" - сказано под снимками.

ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото)ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото)ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото)ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото)Трофеи, добытые в одном из боев под Мариуполем (фото: t.me/zsuwar)

Напомним, что ВСУ уничтожили российской военной техники на 3 миллиарда долларов.

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