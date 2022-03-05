ВСУ показали трофеи после одного из боев под Мариуполем (фото)
Фото: ВСУ похвастались трофеями от оккупантов (t.me.u.now)
ВСУ в очередной раз доказывают свою отвагу и мощь. Военные показали трофеи, которые удалось заполучить в одном из боев под Мариуполем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "ВСУ. Борьба с оккупантами".
"Трофеи после одного из боев под Мариуполем. Забрали град, обстреливавший город. Мариуполь держится! Город устоит!" - сказано под снимками.
Трофеи, добытые в одном из боев под Мариуполем (фото: t.me/zsuwar)
Напомним, что ВСУ уничтожили российской военной техники на 3 миллиарда долларов.
Читайте также о том, как помочь украинской армии с покупкой вооружения.