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ЗСУ розповіли, скільки українським бійцям вдалося знищити авіатехніки ворога за день

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Неділя 06 березня 2022 01:05
ЗСУ розповіли, скільки українським бійцям вдалося знищити авіатехніки ворога за день Фото: російські окупанти несуть чергові втрати (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Війна Росії проти України триває вже десятий день. У суботу, 5 березня, російські окупанти знову зазнали чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних Сил ЗСУ.

Три вертольоти самостійно збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.

1 штурмовик Су-25 і 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних Військ ЗС.

Також протиповітряна оборона збила БПЛА "Орлан-10" і кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупантів становлять:

44 літаки і 44 вертольоти - йдуть нога в ногу.

"Ворожих льотчиків, які катапультувалися і вижили, знайшли українські воїни. Їм надана медична допомога і вони вже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!" - йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.

Наші військові також відзначили роботу ударної авіації Повітряних Сил-бомбардувальників Су-24м і штурмовиків Су-25, які вчинили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужні ракетно-бомбові удари.

Нагадаємо, ЗСУ показали трофеї після одного з боїв під Маріуполем.

Ми також писали про те, що військові РФ в агонії кидають власну техніку під Харковом.

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