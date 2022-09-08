ВСУ прорывают фронт. Итоги украинского контрнаступления за неделю

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Теперь об этом можно говорить официально - Генеральный штаб подтвердил успехи сразу на нескольких направлениях.

Информация о серьезном продвижении наших сил начала поступать с прошлой недели. Социальные сети распространяли фото и видео из освобожденных населенных пунктов, о контрнаступлении писали также российские "военкоры" и паблики. В то же время официальные украинские лица действовали в режиме тишины.

На этом фоне особо выделялись заявления президента Владимира Зеленского. В прошлое воскресенье, 4 сентября 2022 года, он сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях и о новых занятых высотах.

В эти дни информационное поле было в основном заполнено сообщениями о продвижении на юге. Однако, по словам президента, Вооруженные силы развернули "множественные контрнаступления".

"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон. Есть направление или направления - множественные - и мы должны двигаться вперед. Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - заявил Зеленский в интервью ABC News.

Накануне он без конкретики объявил, что есть хорошие новости из Харьковской области, а спустя несколько часов Институт изучения войны (ISW) выпустил аналитический обзор, в котором говорится о продвижении сразу на 20 км вглубь оккупированной россиянами территории.

И, наконец, сегодняшний брифинг замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Алексея Громова внес определенную ясность насчет того, что же на самом деле происходит на фронтах.

Харьковское направление

С начала этой недели стало понятно, что Вооруженные силы Украины успешно продвигаются в Харьковской области. В сети появилась информация об освобождении населенных пунктов в районе Балаклеи. РБК-Украина разбирало данные из открытых источников в материале "Балаклее приготовиться? Что известно о ситуации в Харьковской области".

"ВСУ выполняют свою основную задачу - оборона и освобождение наших территорий в рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении. С целью освобождения территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия на обозначенных направлениях", - заявил на сегодняшнем брифинге Громов.

По его словам, украинские подразделения вклинились в оборону противника на глубину до 50 км и проводят фильтрационные меры в нескольких населенных пунктов. Если простым языком, то взяли их под контроль и зачищают их от остатков российских войск.

Фото: продвижение в районе Балаклеи (liveuamap.com)

"В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", - подчеркнул Громов.

Какие именно села были деоккупированы, он не назвал. Но вчера появилась информация о том, что украинские военные зашли как минимум в Байрак, Новую Гусаровку и Яковенково в районе Балаклеи. Сегодня появились видео из Ивановки возле Волохова Яра.

Краматорское и Славянское направления

На этом участке Донецкой области войска улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника.

"В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны вместе с подразделениями 15-го полка Национальной гвардии продвинулись в глубину до трех километров и освободили населенный пункт Озерное", - отметил Алексей Громов.

Тем самым он подтвердил данные о контроле над Озерным, которые появились еще на прошлой неделе.

Фото: ситуация в Донецкой области и освобождение Озерного (liveuamap.com)

Херсонское направление

На днях начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк подтвердила освобождение нескольких населенных пунктов в Херсонской области, но тоже без конкретики. И призвала дождаться официальных сообщений.

"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала она.

По словам Громова, там ведутся активные боевые действия, и противник уже частично деморализован, хотя продолжает оказывать сопротивление. Отметим, до этого в сети появились фото из освобожденного Высокополья.

Фото: флаг Украины в Высокополье (facebook.com/kirill.timoshenko)

"В общей сложности наши подразделения продвинулись вглубь обороны противника на отдельных направлениях от 2 до нескольких десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь возвращенных под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлении составляет более 700 квадратных километров", - подытожил Громов.

Для сравнения - это почти как площадь Киева.

Фото: ситуация в Херсонской области (liveuamap.com)

Чего ждать дальше

Дальше, по всей видимости, контрнаступательные действия будут только продолжаться. На брифинге Громову задали вопрос о резком росте потерь врага в сводках Генштаба, связано ли это с улучшением учета или с "какими-то другими причинами".

"Это какие-то другие причины. Мы пытаемся и будем пытаться эту цифру увеличить. ВСУ делают все возможное и невозможное, верьте нам", - ответил он.

Украинская сторона не афиширует свои планы, чтобы лишить Россию возможности их сорвать. Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Украине сообщил, что ВСУ на южном направлении до конца года хотят занять территорию к северу или западу от Днепра, то есть не только город Херсон, но и Новую Каховку, где находится гидроэлектростанция, а также Северокрымский канал.