ВСУ на харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов
Фото: ВСУ на харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов (Getty Images)
Украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
"В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", - сообщил он.
Громов добавил, что на Словянском направлении ВСУ освободили село Озерное.
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