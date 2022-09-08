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ВСУ на харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов

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Харьковская область, Четверг 08 сентября 2022 14:54
ВСУ на харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов Фото: ВСУ на харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", - сообщил он.

Громов добавил, что на Словянском направлении ВСУ освободили село Озерное.

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