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Уже несколько дней под флагом Украины. Появились фото с освобожденного Высокополья

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 05 сентября 2022 23:02
Уже несколько дней под флагом Украины. Появились фото с освобожденного Высокополья Фото: появились фото из освобожденного Высокополье (facebook.com/kirill.timoshenko)
Автор: Елизавета Драбкина

Поселок Высокополье Херсонской области полгода находился под российской оккупацией. Недавно украинские военные сообщили о его освобождении, а в сети уже появились фото из украинского населенного пункта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков.

Многие жители покинули Высокополье из-за оккупации, однако есть и такие, кто остался.

Многие здания разрушены и повреждены, а на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые машины и небольшая сельхозтехника.

Напомним, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.

Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники освободили один населенный пункт в Донецкой области и два на южном направлении.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Херсонской области - в материале РБК-Украина.

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Херсонская область
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