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Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 15:01
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях Фото: украинские бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров, которые были оккупированы русскими. Речь идет о Харьковском и Южнобугском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Общая площадь территорий, возвращенной под контроль Украины, в Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров", - сказал Громов.

По его словам, ВСУ вклинились в оборону врага на глубину до 50 километров, и "продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов".

Напомним, также Громов рассказал, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

Добавим, как раннее стало известно, недавно ВСУ начали свое успешно контрнаступление, проводя свои операции на ряде направлений, как на Харьковском, так и Херсонском.

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Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
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