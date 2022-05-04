ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреливают села, освобожденные ВСУ под Херсоном

Новина українською →
Херсон, Среда 04 мая 2022 09:42
Оккупанты обстреливают села, освобожденные ВСУ под Херсоном Фото: оккупанты обстреливают села, освобожденные ВСУ под Херсоном (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на среду, 4 мая, российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. Причем "мишенью" становятся населенные пункты, которые ВСУ удалось вернуть под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"На линии соприкосновения враг всю ночь проводил интенсивные обстрелы в районе освобожденных сел Херсонской области", - говорится в сообщении.

По его словам, ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается полностью контролируемой.

Как сообщалось, в конце апреля, украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Вооруженные силы Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны