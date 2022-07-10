ВСУ показали, как и чем "лупят" оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожают оккупантов с дронов, к которым цепляют мины весом 4 килограмма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное журналистом Романом Бочкалой в Telegram-канале.
"Мина 4кг на голову оккупнтов", - говорится в подписи к кадрам.
На видео виден поднимающийся над землей дрон, а военный, взяв мину, цепляет ее к прибору.
Также на кадрах видно, как дрон улетает с позиции украинских военных, унося на себе "привет" оккупантам.
Как сообщалось, ранее украинские пилоты показали, как работает авиация на переднем крае обороны на востоке.
При этом по данным Воздушных сил ВСУ, российские самолеты уже более 2 месяцев не входят в зону действия украинской ПВО.
Кроме того, за минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 100 своих военных убитыми и один вертолет. Всего украинские бойцы уничтожили около 37 300 оккупантов.
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