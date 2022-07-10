ВСУ показали, как и чем "лупят" оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное журналистом Романом Бочкалой в Telegram-канале .

Также на кадрах видно, как дрон улетает с позиции украинских военных, унося на себе "привет" оккупантам.

На видео виден поднимающийся над землей дрон, а военный, взяв мину, цепляет ее к прибору.

"Мина 4кг на голову оккупнтов", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, ранее украинские пилоты показали, как работает авиация на переднем крае обороны на востоке.

При этом по данным Воздушных сил ВСУ, российские самолеты уже более 2 месяцев не входят в зону действия украинской ПВО.

Кроме того, за минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 100 своих военных убитыми и один вертолет. Всего украинские бойцы уничтожили около 37 300 оккупантов.

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