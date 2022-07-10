ЗСУ показали, як та чим "луплять" окупантів (відео)

Українські військові знищують окупантів з дронів, до яких чіпляють міни вагою 4 кілограми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що опублікував журналіст Роман Бочкала в Telegram-каналі .

Також на кадрах видно, як дрон відлітає з позиції українських військових, несучи на собі "привіт" окупантам.

На відео видно дрон, який підіймається над землею, а військовий, взявши міну, чіпляє її до приладу.

"Міна 4кг на голову окупантам", - йдеться в підпису до кадрів.

Раніше українські пілоти показали, як працює авіація на передньому краї оборони на сході.

При цьому за даними Повітряних сил ЗСУ, російські літаки вже понад 2 місяці не входять в зону дії української ППО.

Крім того, минулої доби Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових убитими і один гелікоптер. Загалом українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.

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