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Росавиация уже 2,5 месяца не заходит в зону действия украинской ПВО

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Киев, Воскресенье 10 июля 2022 10:40
Росавиация уже 2,5 месяца не заходит в зону действия украинской ПВО Фото: российские самолеты боятся заходить в зону действия украинской ПВО (facebook com/aviacionmilitar am)
Автор: Мария Кучерявец

Российская авиация уже 2,5 месяца не летает в зону действия противовоздушной обороны Украины. Враг изменил свою тактику, поскольку боится потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы все видим крылатые ракеты, которые летают, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так. Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", - рассказал Игнат.

При этом, по его словам, оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям", - говорит Игнат.

Вместе с тем он отметил, что украинская авиация также привлечена на линии фронта.

"Наша ударная авиация - бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", - добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, вчера ВСУ сбили очередной вертолет российских войск, в целом уже их сбито 188, а самолетов - 217.

Добавим, недавно в ВСУ рассказали, по какому принципу ПВО закрывает украинское небо.

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