Уничтоженный вертолет и 100 оккупантов: новые потери России в войне
Фото: Россия потеряла в Украине уже около 37 300 своих военных (wikipedia.org)
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 100 своих военных убитыми и один вертолет. Всего украинские бойцы уничтожили около 37 300 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1641 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 3823 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 834 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 108 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 188 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+2),
- крылатые ракеты - 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
- специальная техника - 66 (+0).
Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.
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