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Уничтоженный вертолет и 100 оккупантов: новые потери России в войне

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 09:54
Уничтоженный вертолет и 100 оккупантов: новые потери России в войне Фото: Россия потеряла в Украине уже около 37 300 своих военных (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 100 своих военных убитыми и один вертолет. Всего украинские бойцы уничтожили около 37 300 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1641 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 3823 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 834 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 108 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+2),
  • крылатые ракеты - 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
  • специальная техника - 66 (+0).

Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

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