Пилоты показали передний край обороны на востоке Украины
Фото: истребители прикрывают ударную авиацию ВСУ (facebook.com kpszsu)
Украинские пилоты показали, как работает авиация на переднем крае обороны на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил.
"Так выглядит передний край обороны на востоке Украины", говорится в сообщении.
На видео показана работа украинского истребителя МиГ-29, который прикрывает с воздуха работу ударной авиации.
Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские самолеты уже более 2 месяцев не входят в зону действия украинской ПВО.
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