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Пилоты показали передний край обороны на востоке Украины

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Украина, Воскресенье 10 июля 2022 11:30
Пилоты показали передний край обороны на востоке Украины Фото: истребители прикрывают ударную авиацию ВСУ (facebook.com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пилоты показали, как работает авиация на переднем крае обороны на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил.

"Так выглядит передний край обороны на востоке Украины", говорится в сообщении.

На видео показана работа украинского истребителя МиГ-29, который прикрывает с воздуха работу ударной авиации.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские самолеты уже более 2 месяцев не входят в зону действия украинской ПВО.

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