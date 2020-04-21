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В ВСУ подтвердили уже 39 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 11:02
В ВСУ подтвердили уже 39 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На самоизоляции находится - 272 военнослужащих

На сегодня в Вооруженных силах Украины (ВСУ) лабораторно подтверждено уже 39 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, по состоянию на утро 21 апреля в ВСУ зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2 военных выздоровели и еще 2 умерли. На самоизоляции находится - 272 человека.

Как отмечается, в 90 военных заканчивается изоляция в ближайших двое суток.

Напомним, у четырех военнослужащих Житомирского военного института имени Сергея Королева подтвердили заражение коронавирусом.

РБК-Украина ранее сообщало, что в ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса. Зараженный COVID-19 скончался в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Кроме того, в Украине зафиксировано увеличение количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным главы Минздрава, за последние 24 часа в стране выявлено 415 инфицированного COVID-19, умерших от осложнений болезни 10 украинцев. Всего зафиксировано 6125 заражений, 161 летальный случай и 367 выздоровлений.

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