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У военнослужащих Житомирского военного института обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 16:51
У военнослужащих Житомирского военного института обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военные находились в обсервации с 8 апреля

У четверых военнослужащих Житомирского военного института имени Сергея Королева подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как сообщается, военнослужащие с 8 апреля находились на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом.

"Курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание коронавирусом. После получения этой информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня были госпитализированы в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя", - говорится в сообщении

Из-за результатов тестирования срок обсервации группе военнослужащих был продлен.

"В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса. Зараженный COVID-19 скончался в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Кроме того, в Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд. 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.

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