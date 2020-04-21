Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав фиксирует снижение заболеваемостью коронавирусом в Украине

В Украине зафиксировано снижение количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным главы Минздрава, за последние 24 часа новыми инфицированными COVID-19 стали 261 человек, скончались от осложнений болезни 10 украинцев. Всего зафиксировано 5710 заражений, 151 летальный случай и 359 выздоровлений.

Наибольшее количество зараженных фиксируется в Черновицкой области и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 21 апреля

Черновицкая область – 906 инфицированных. В области от коронавируса скончался 20-летний житель села Иживцы. За сутки Минздрав зафиксировал 17 новых зараженных. Первым инфицированным украинцем стал житель региона 3 марта.

Киев – 850 инфицированных. По информации мэра столицы Виталия Кличко, за сутки заразились 49 киевлян: 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет и 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также ребенок, которому 13 лет. Госпитализирован 21 пациент, зафиксированы 2 новых летальных случая. Первые инфицированные в Киеве выявлены 16 марта.

Ивано-Франковская область – 512 инфицированных. В течение 24 часов в области выявлены 32 новых случая инфекции. За все время карантина выздоровели 18 жителей региона. Впервые заражение подтверждено в Ивано-Франковске 19 марта.

Тернопольская область – 414 инфицированных. В городе Почаев от коронавируса умерла 43-летняя женщина. Четыре дня назад она была госпитализирована. По данным Минздрава, за сутки заразились 24 жителя области. Первые больные коронавирусом зафиксированы на Тернопольщине 19 марта.

Ровенская область – 341 инфицированный. У четырех человек, которых готовили к выписке из больницы, повторно обнаружен коронавирус. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль. Всего в регионе за сутки подтверждены 22 новых случаев заражения. 27 марта были зарегистрированы первые 9 инфицированных в Сарненской районной больнице.

Киевская область – 333 инфицированных. По данным облгосадминистрации, за сутки заразились 29 жителей. На данный момент госпитализирован 91 пациент. Наибольшее количество инфицированных в Киево-Святошинском районе – 95. За все время пандемии в регионе выздоровели 26 человек, 11 умерли. Первые инфицированные COVID-19 в области зафиксированы 17 марта.

Винницкая область – 330 инфицированных. В регионе сообщается о первом летальном случае от осложнений коронавируса. По информации лабораторного центра Минздрава, среди всех зараженных 23 пациента – дети. На данный момент выздоровели 22 человека. Впервые инфицированные зафиксированы в регионе 25 марта.

Львовская область – 253 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки в регионе заразились 8 человек. Командование Медицинских сил ВСУ сообщило о новом инфицированном солдате, который проходит лечение амбулаторно. За все время пандемии скончались от осложнений 10 жителей, 22 – выздоровели. На данный момент 91 пациент госпитализирован с диагнозом COVID-19. Первые зараженные в области зафиксированы 20 марта.

Кировоградская область – 246 инфицированных. В Кропивницком умерла 72-летняя женщина с диагнозом COVID-19. Также за сутки выявлен новый случай заражения, заболела 62-летняя пенсионерка, у которой ранее был госпитализирован муж. "Всего в области зафиксировано 17 случаев выздоровления от COVID-19. Среди числа инфицированных COVID-19 остаются 6 детей. Все имеют легкое течение болезни", - уточнил глава ОГА Андрей Балонь. Болеют коронавирусом в регионе 82 медика. Первые зараженные в области выявлены 29 марта.

Житомирская область – 226 инфицированных. Власти области сообщили о выявлении 15 случаев инфекции за сутки, среди новых зараженных 3 детей. В Коростене инфицирован 6-ти месячный ребенок. Одной из заболевших стала военнослужащая ВСУ, госпитализированная в состоянии средней тяжести. Кроме того, заболели 4 курсанта Житомирского военного института имени С.П. Королева. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Житомире 59 человек, в Коростене – 56 и в Бердичеве - 43. Впервые подтвержденные случаи COVID-19 зарегистрированы в регионе 12 марта.

Закарпатская область – 196 инфицированных. За сутки выявлены 14 новых инфицированных жителей региона. Среди всех заразившихся 8 детей и 39 медиков. В регионе выздоровели 16 человек, 6 умерли. Впервые инфицированные обнаружены в области 26 марта.

Черкасская область – 165 инфицированных. По информации Минздрава, 6 новых инфицированных выявлено в области за сутки. Первые случаи коронавируса на Черкащине зафиксированы 22 марта.

Волынская область – 158 инфицированных. 8 новых заражений зарегистрировано в регионе за сутки. Впервые диагноз COVID-19 был подтвержден на Волыни 25 марта.

Запорожская область – 134 инфицированных. За сутки в регионе заболели COVID-19 3 жителей. Первый инфицированный коронавирусом в Запорожье появился 25 марта.

Днепропетровская область – 118 инфицированных. По данным Минздрава, за последние 24 часа в регионе выявлены 8 новых зараженных. Впервые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в области 19 марта.

Одесская область – 137 инфицированных. Минздрав зафиксировал 25 новых случаев инфицирования в регионе за сутки. Первая информация об инфекции сообщалась 24 марта.

Сумская область – 83 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась. Первые зараженные зарегистрированы в Сумах 25 марта.

Харьковская область – 73 инфицированных. В селе Высокополье Валковского района умерла 70-летняя женщина, которая контактировала с первой погибшей от коронавируса в области. За сутки было выявлены 9 новых случая заражения. "С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции", - сообщил глава ОГА Алексей Кучер. Первый случай заражения в регионе зарегистрирован 28 марта.

Херсонская область – 63 инфицированных. За сутки новых заражений в регионе не обнаружено. Первые случаи инфекции подтверждены в Херсоне 25 марта.

Полтавская область – 63 инфицированных. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о 14 новых заражениях в городе. "5 среди новых случаев - это пациенты районной больницы, где накануне произошла вспышка коронавируса", - уточнил градоначальник. Впервые пациенты с COVID-19 в Полтаве появились 27 марта.

Хмельницкая область – 49 инфицированных. В регионе зафиксирован еще один летальный случай. В Хмельницкой инфекционной больнице умерла от коронавируса 83-летняя женщина. Заразились за сутки 2 жителей области. Один из инфицированных - работник ВСУ. Первый диагноз COVID-19 поставлен в регионе 27 марта.

Николаевская область – 41 инфицированный. За сутки заразились коронавирусом в области 4 человека. По данным властей, среди всех инфицированных 26 жителей находятся в Вознесенском районе, 5 - в Николаеве, 8 - в Домановском районе и по 1 больному - в Южноукраинске и Арбузинском районе. Первые два заражения выявлены у двух женщин пожилого возраста в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Луганская область - 24 инфицированных. По данным Минздрава, ситуация в регионе с заболеваемостью коронавирусом за сутки не изменилась. Первый диагноз с COVID-19 поставлен в регионе 25 марта. На оккупированной территории заражены 7 украинцев.

Донецкая область – 16 инфицированных. Новых инфицированных за 24 часа в регионе не выявлено. Первые зараженные в области зафиксированы 18 марта. На оккупированной территории болеют коронавирусом 13 человек.

Черниговская область – 12 инфицированных. В регионе не обнаружены новые случаи заражения за сутки. Первый больной COVID-19 подтвержден в Чернигове 26 марта.