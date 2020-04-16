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В ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 15:00
В ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первые признаки болезни у зараженного появились еще 1 апреля

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Как отмечается, зараженный умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля, затем он был доставлен в больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение.

В командовании сообщают, что заболевание острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования.

Отметим, сегодня в Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтверждено еще 5 новых больных коронавирусом.

Также в Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилась на 397 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой области и Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине подтвердили 8 летальных случаев коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.

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