У ЗСУ підтвердили вже 39 випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На самоізоляції перебуває - 272 військовослужбовця

На сьогодні у Збройних силах України (ЗСУ) лабораторно підтверджено вже 39 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, станом на ранок 21 квітня в ЗСУ зареєстровано 39 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, з яких 2 військових одужали та ще 2 загинули. На самоізоляції перебуває - 272 людей.

Як зазначається, у 90 військових закінчується ізоляція у найближчих дві доби.

Нагадаємо, у чотирьох військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова підтвердили зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус. Заражений COVID-19 помер у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Крім того, в Україні зафіксовано збільшення кількості заражених коронавірусом за добу. За даними голови МОЗ, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19, померли від ускладнень хвороби 10 українців. Всього зафіксовано 6125 заражень, 161 летальний випадок і 367 одужання.