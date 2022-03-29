ВСУ отвоевали Ирпень, а войска РФ пытаются сделать коридор вокруг Киева: новости за 28 марта

Украинские военные освободили Ирпень от оккупантов, войска РФ пытаются сделать коридор вокруг Киева, G7 отклонила требование России платить за газ в рублях. Подробнее о том, что произошло в четверг, 24 марта - в материале РБК-Украина.

Украинские военные освободили Ирпень от оккупантов

Украинские защитники освободили Ирпень от российских захватчиков. Сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Маркушина Александра.

"Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", - заявил Маркушин.

За сутки ВСУ уничтожили 17 воздушных целей оккупантов

В понедельник, 28 марта ВСУ уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов, среди которых 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных сил ВСУ.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!" - говорится в сообщении.

G7 отклонила требование России платить за газ в рублях

Министры энергетики промышленно-развитых стран "Большой семерки" отвергают требования президента Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями. Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", - сказал Хабек.

Войска РФ пытаются сделать коридор вокруг Киева и блокировать транспортные пути, - Минобороны

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток захватить Киев. Враг пытается сделать коридор для себя вокруг столицы и блокировать транспортные пути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Враг пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Для отражения атак привлечены сухопутные, десантные войска, тероборона, врагу очень сложно - но надо говорить честно: враг пытается захватить Киев, потому захватить Киев - это, по сути, захвачена Украина, и это их цель", - рассказала Маляр.

Абрамович и участники делегации Украины на переговорах имели признаки отравления, - WSJ

Российский олигарх Роман Абрамович и участники украинской делегации на переговорах с Россией имели симптомы отравления после встречи, которая состоялась в Киеве в начале этого месяца. Такую информацию сообщают люди, знакомые с этой ситуацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался касаемо слухов об отравлении Абрамовича и члена украинской переговорной группы Рустема Умерова. Назвал это "информационными играми медиа", а переговоры тем временем продолжаются в штатном режиме. Член украинской переговорной группы Рустем Умеров опроверг информацию об отравлении и назвал ее фейком.

Провал блицрига. Что Путин будет делать с войной против Украины

Иллюзии Путина по быстрому захвату Украины окончательно рухнули. Российские войска уже несколько недель не могут продвинуться с тех позиций, которые они заняли еще в первые дни вторжения. Как Кремль может действовать дальше – в материале РБК-Украина.