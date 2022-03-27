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Три основные задачи. Арестович рассказал о планах оккупационных войск

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 09:30
Три основные задачи. Арестович рассказал о планах оккупационных войск Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска отказались от намерений захватить Киев, Харьков и Одессу и другие города. Через несколько недель они перебросят силы на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

По его словам, в публичной плоскости военное командование РФ теперь уверяет, что не имело целью захвата крупных городов Украины - Запорожья, Сум, Харькова, Одессы, Николаева и Киева, потому что так пытаются оправдать свои неудачи.

"А планов было: "денацификация", демилитаризация, захват Украины во Львове", - отметил Арестович.

Он предполагает, что в течение недели-двух РФ выведет войска из-под Киева, Харькова, Чернигова, Сум и перебросит их на Донбасс, таким образом пытаясь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы "присоединить" их к так называемым "ЛДНР".

"Первое - это попытка окружить нашу группировку в зоне ООС. От Изюма были брошены основные силы. Добить и захватить Мариуполь. Удержать юг. Речь идет о наступлении уже не идет, а о содержании юга, Херсона", - подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента заявил, что прекращения активных боевых действий на всей территории Украины следует ожидать через две-три недели.

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