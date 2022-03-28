ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ пытаются сделать коридор вокруг Киева и блокировать транспортные пути, - Минобороны

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 11:14
Войска РФ пытаются сделать коридор вокруг Киева и блокировать транспортные пути, - Минобороны Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform/com.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток захватить Киев. Враг пытается сделать коридор для себя вокруг столицы и блокировать транспортные пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Враг пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Для отражения атак привлечены сухопутные, десантные войска, тероборона, врагу очень сложно - но надо говорить честно: враг пытается захватить Киев, потому захватить Киев - это, по сути, захвачена Украина, и это их цель", - рассказала Маляр.

Напомним, по данным Генштаба, в ближайшие дни противник будет пытаться возобновить наступление в направлении Броваров и Борисполя с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины