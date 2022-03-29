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За сутки ВСУ уничтожили 17 воздушных целей оккупантов

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 01:55
За сутки ВСУ уничтожили 17 воздушных целей оккупантов Фото: запуск ракеты Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 28 марта ВСУ уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов, среди которых 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных сил ВСУ.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!" - говорится в сообщении.

Напомним, Командование Воздушных сил ВСУ прокомментировало ракетный удар по Львову. Было отмечено, что Ракетный обстрел Львова - красноречивая политическая пощечина президенту США Джо Байдену от россиян.

В командовании подчеркнули, что наступило время передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

Мы также писали о том, что российские оккупанты в Виннице обстреляли ракетами Командование Воздушных сил. Всего враг запустил шесть крылатых ракет.

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