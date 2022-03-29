ВСУ відвоювали Ірпінь, а війська РФ намагаються зробити коридор навколо Києва: новини за 28 березня

Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів, війська РФ намагаються зробити коридор навколо Києва, G7 відхилила вимогу Росії платити за газ у рублях. Докладніше про те, що сталося у четвер, 24 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів

Українські захисники звільнили Ірпінь від російських загарбників. Наразі цивільним не можна повернутися до міста, оскільки це є небезпечно. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Маркушина Олександра.

"Друзі, ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах нових й далі будемо йти й звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади й будемо мужньо його боронити. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.

За добу ЗСУ знищили 17 повітряних цілей окупантів

У понеділок, 28 березня ЗСУ знищили 17 повітряних цілей російських окупантів, серед яких 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Авіація Повітряних Сил продовжує наносити ракетно-бомбові удари по бронетехніці і живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаємо стрій!" - йдеться в повідомленні.

G7 відхилила вимогу Росії платити за газ в рублях

Міністри енергетики промислово-розвинених країн "Великої сімки" відкидають вимоги президента Володимира Путіна, щоб" недружні " країни платили за російський газ рублями. Про це заявив міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів", - сказав Хабек.

Війська РФ намагаються зробити коридор навколо Києва та блокувати транспортні шляхи, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська не полишають спроб захопити Київ. Ворог намагається зробити коридор для себе навколо столиці та блокувати транспортні шляхи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається зробити коридор для себе навколо Києва та блокувати транспортні шляхи. Для відбиття атак залучені сухопутні, десантні війська, тероборона, ворогові дуже складно - але треба говорити чесно: ворог намагається захопити Київ, бо захопити Київ - це, по суті, захоплена Україна, і це їхня мета", - розповіла Маляр.

Абрамович та учасники делегації України на переговорах мали ознаки отруєння, - WSJ

Російський олігарх Роман Абрамович та учасники української делегації на переговорах з Росією мали симптоми отруєння після зустрічі, яка відбулася в Києві на початку цього місяця. Таку інформацію повідомляють люди, знайомі з цією ситуацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо чуток про отруєння Абрамовича та члена української переговорної групи Рустема Умєрова. Назвав це "інформаційними іграми медіа", а переговори тим часом продовжуються в штатному режимі. Член української переговорної групи Рустем Умєров заперечив інформацію щодо отруєння та назвав її фейком.

Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України

Ілюзії Путіна про швидке захоплення України остаточно провалилися. Російські війська вже кілька тижнів не можуть просунутися з тих позицій, які вони зайняли ще в перші дні вторгнення. Як Кремль може діяти далі – в матеріалі РБК-Україна.