РФ вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

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Суточный прирост от 10 тыс. зараженных держится в РФ четвертый день подряд

Россия обошла Германию и сейчас занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки вирус диагностировали у 10 559 россиян. Ежедневный прирост от 10 тыс. зараженных держится в РФ четвертые сутки подряд.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (85,9 тыс.) и области (16,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (5,8 тыс.).

Также было зафиксировано 86 новых смертей. С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли 1537 человек.

3 мая Россия установила анти-рекорд по числу новых заражений. За сутки инфекцию подтвердили у 10 633 человек. 4 мая сообщалось о 10,5 тыс. зараженных. Кроме того, 2,7 тыс. случаев заболевания зафиксировали в российской армии.

РБК-Украина также сообщало, что коронавирус подвердили у российского премьер-министра Михаила Мишустина.