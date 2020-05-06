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У ЗСУ виявили новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 11:17
У ЗСУ виявили новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтверджено у військовослужбовця з Одеської області

У Збройних силах України за останню добу зафіксували ще один новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, коронавірус підтверджено у військовослужбовця з Одеської області. Наразі він лікується вдома під наглядом медичної служби, а стан його здоров'я оцінюється як задовільний. Симптоми захворювання у військового відсутні.

Загалом у Збройних Силах на коронавірусну хворобу хворіє 30 осіб. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, на сьогодні перебуває 257 військових. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих три доби - 97 осіб. За весь період у ЗСУ від вірусу одужали 49 осіб та ще двоє військовослужбовців померли.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі хворих коронавірусом українських військовослужбовців немає.

Також раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в лавах Національної поліції підтверджено 142 випадки коронавірусу. Крім того, в Міністерстві внутрішніх справ виявили 59 випадків зараження, а у Національній гвардії - 19.

Додамо, що раніше підтвердили коронавірус у двох військовослужбовців ЗСУ.

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