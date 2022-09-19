ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф" (фото)

В понедельник, 19 сентября, украинским военным удалось сбить российский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Военные рассказали, что им удалось "посадить" разведывательный беспилотник, который используют для проведения панорамной фото и видеосъемки.

"В Николаевской области ВСУ сбили российский БПЛА "Картограф", - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня ВСУ сбил еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Также ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе над Херсонской областью.

Ранее ВСУ уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .