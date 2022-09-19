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ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф" (фото)

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Украина, Понедельник 19 сентября 2022 17:25
ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф" (фото) Фото: ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 19 сентября, украинским военным удалось сбить российский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"В Николаевской области ВСУ сбили российский БПЛА "Картограф", - говорится в заявлении.

ВСУ в Николаевской области сбили российский беспилотник &quot;Картограф&quot; (фото)

Военные рассказали, что им удалось "посадить" разведывательный беспилотник, который используют для проведения панорамной фото и видеосъемки.

Напомним, что сегодня ВСУ сбил еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Также ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе над Херсонской областью.

Ранее ВСУ уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

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