ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью
В Каменском днем 19 сентября украинская система противовоздушной обороны сбила очередной российский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.
Фото: уничтожение вражеского БПЛА над Днепропетровской областью (facebook.com/pvkshid)
"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровской области расчетом подразделения воздушного командования "Восток" сбит вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром украинские войска в Херсонской области уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.
Также мы сообщали, что российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения.
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