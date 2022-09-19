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ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

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Днепр, Понедельник 19 сентября 2022 14:48
ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью Фото: ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Каменском днем 19 сентября украинская система противовоздушной обороны сбила очередной российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Фото: уничтожение вражеского БПЛА над Днепропетровской областью (facebook.com/pvkshid)

"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровской области расчетом подразделения воздушного командования "Восток" сбит вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром украинские войска в Херсонской области уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

Также мы сообщали, что российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения.

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