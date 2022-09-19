ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook .

"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровской области расчетом подразделения воздушного командования "Восток" сбит вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром украинские войска в Херсонской области уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

Также мы сообщали, что российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения.

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