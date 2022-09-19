ВСУ уничтожили очередной российский штурмовик Су-25

Утром 19 сентября украинские войска в Херсонской области уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил в Facebook .

Справка . Штурмовик Су-25 - это советский дозвуковой военный самолет, который предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя. На конец 2021 года в российской армии насчитывалось около 192 таких штурмовиков.

"19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 650 военных.

Как сообщалось, в течение вчерашнего дня ВСУ на юге нанесли 11 авиационных ударов по врагу и выполнили 200 огневых задач.

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