ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе над Херсонской областью

Сегодня, 17 сентября, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

Отмечается, что российский беспилотник оперативно-тактического уровня был сбит силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" примерно в 18:00.

Напомним, 16 сентября украинские воины сбили три крылатые ракеты россиян над Днепропетровской областью.

Также мы писали, что 16 сентября бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

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