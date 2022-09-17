ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе над Херсонской областью
Иллюстративное фото: ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе над Херсонской областью (Getty Images)
Сегодня, 17 сентября, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник над Херсонской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.
Отмечается, что российский беспилотник оперативно-тактического уровня был сбит силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" примерно в 18:00.
Напомним, 16 сентября украинские воины сбили три крылатые ракеты россиян над Днепропетровской областью.
Также мы писали, что 16 сентября бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.
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