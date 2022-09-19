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ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник "Картограф" (фото)

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 17:25
ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник "Картограф" (фото) Фото: ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник "Картограф" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 19 вересня, українським військовим вдалося збити російський безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"На Миколаївщині ЗСУ збили російський БПЛА "Картограф", - йдеться у заяві.

ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник &quot;Картограф&quot; (фото)

Військові розповіли, що їм вдалося "посадити" розвідувальний безпілотник, який окупанти використовують для проведення панорамної фото та відеозйомки.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Також, ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі над Херсонською областю.

Раніше ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

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