ЗСУ у Миколаївській області збили російський безпілотник "Картограф" (фото)

У понеділок, 19 вересня, українським військовим вдалося збити російський безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Військові розповіли, що їм вдалося "посадити" розвідувальний безпілотник, який окупанти використовують для проведення панорамної фото та відеозйомки.

"На Миколаївщині ЗСУ збили російський БПЛА "Картограф", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Також, ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі над Херсонською областю.

Раніше ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

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