ВСУ ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера"
Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера", старшего лейтенанта РФ Илью Мазаева. Российский офицер командовал зенитно-ракетным взводом вражеских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офицера ВСУ Анатолия Штефана в Twitter.
"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "Их там нет" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован", - написал он.
Отметим, что Илья Мазаев был внесен в базу "Миротворца". Его настоящее имя Орлов Евгений Николаевич. Был наемником в ЧВК "Вагнера", принимал участия в боевых действиях в Сирии и Ливии.
Напомним, за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.
Кроме того, 31 мая в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.