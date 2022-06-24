ЗСУ ліквідували найманця ПВК "Вагнера"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в Twitter .

"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він.

Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.