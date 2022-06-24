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Более 34500 оккупантов: в Генштабе назвали потери России за 4 месяца войны против Украины

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Киев, Пятница 24 июня 2022 09:22
Более 34500 оккупантов: в Генштабе назвали потери России за 4 месяца войны против Украины Фото: за 4 месяца войны ликвидировано 34530 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 100 оккупантов. Всего за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34530 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1507 (+3),
  • боевых бронированных машин - 3637 (+5),
  • артиллерийских систем - 759 (+3),
  • РСЗО - 241 (+1),
  • средства ПВО - 99 (+0),
  • самолетов - 216 (+0),
  • вертолетов - 183 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),
  • крылатые ракеты - 137 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5),
  • специальная техника - 60 (+0).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге Украины две 152-мм пушки, много бронированной техники и десятки оккупантов.

Кроме того, ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.

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