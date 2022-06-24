Более 34500 оккупантов: в Генштабе назвали потери России за 4 месяца войны против Украины
Фото: за 4 месяца войны ликвидировано 34530 российских оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 100 оккупантов. Всего за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34530 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1507 (+3),
- боевых бронированных машин - 3637 (+5),
- артиллерийских систем - 759 (+3),
- РСЗО - 241 (+1),
- средства ПВО - 99 (+0),
- самолетов - 216 (+0),
- вертолетов - 183 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),
- крылатые ракеты - 137 (+0),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5),
- специальная техника - 60 (+0).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге Украины две 152-мм пушки, много бронированной техники и десятки оккупантов.
Кроме того, ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.
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