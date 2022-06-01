В Украине ликвидировали "элитного" кадыровца: что известно

Во вторник, 31 мая, в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza .

"Среди погибших - замкомандира 4 батальона спецполка им. Кадырова - Заур Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте", - говорится в сообщении.

Известно, что автомобиль УАЗ Patriot, в котором ехала группа российских военных, в том числе и Димаев, "попал под обстрел в Камышевахе". Еще четверо российских оккупантов получили ранения.

При этом не уточняется, в какой именно Камышевахе был ликвидирован кадыровец - в Запорожской или же в Луганской области.