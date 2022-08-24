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ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны

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Среда 24 августа 2022 09:11
ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны Фото: Россия продолжает нести потери в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45700 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 24 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45700 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1924 (+3);
  • боевых бронированных машин - 4243 (+5);
  • артиллерийских систем - 1036 (+3);
  • РСЗО - 266 (+0);
  • средства ПВО - 147 (+1);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 199 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 819 (+2);
  • крылатые ракеты - 196 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10);
  • специальной техники - 99 (+0).

Напомним, ВСУ ночью сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Кроме того, 23 августа украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.

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