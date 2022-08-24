ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны

За шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45700 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.