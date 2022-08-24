ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны
Фото: Россия продолжает нести потери в Украине (Getty Images)
За шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45700 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 24 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 45700 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1924 (+3);
- боевых бронированных машин - 4243 (+5);
- артиллерийских систем - 1036 (+3);
- РСЗО - 266 (+0);
- средства ПВО - 147 (+1);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 199 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 819 (+2);
- крылатые ракеты - 196 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10);
- специальной техники - 99 (+0).
Напомним, ВСУ ночью сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Кроме того, 23 августа украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.
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