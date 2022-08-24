ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових РФ за шість місяців війни

Новость на русском →
Середа 24 серпня 2022 09:11
ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових РФ за шість місяців війни Фото: Росія продовжує нести втрати в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45700 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 24 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45700 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1924 (+3);
  • бойових броньованих машин - 4243 (+5);
  • артилерійських систем - 1036 (+3);
  • РСЗВ - 266 (+0);
  • засоби ППО - 147 (+1);
  • літаків - 234 (+0);
  • вертольотів - 199 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 819 (+2);
  • крилаті ракети - 196 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10);
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ вночі збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Крім того, 23 серпня українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війська РФ
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів