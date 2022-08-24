ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових РФ за шість місяців війни

За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45700 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.