Украинские бойцы ночью сбили российский вертолет Ка-52
Фото: украинские бойцы ночью сбили российский вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Украинские защитники сбили российский ударный вертолет Ка-52. Вражескую цель приземлили сегодня ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.
"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ демилитаризироваться вертолет Ка-52 российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину русская армия потеряла уже почти 200 своих вертолетов.
Добавим, во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.
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