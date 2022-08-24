ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские бойцы ночью сбили российский вертолет Ка-52

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 08:36
Украинские бойцы ночью сбили российский вертолет Ка-52 Фото: украинские бойцы ночью сбили российский вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники сбили российский ударный вертолет Ка-52. Вражескую цель приземлили сегодня ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.

"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ демилитаризироваться вертолет Ка-52 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину русская армия потеряла уже почти 200 своих вертолетов.

Добавим, во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс Война России против Украины
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам