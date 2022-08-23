ВСУ сегодня уничтожили пять российских беспилотников
Фото: ВСУ сегодня уничтожили пять российских беспилотников (24tv.ua)
Во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня", - отмечают в Воздушных силах.
Также украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные сбили российский вертолет во вторник, 23 августа, на Донбассе.
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