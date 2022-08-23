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ВСУ сегодня уничтожили пять российских беспилотников

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Украина, Вторник 23 августа 2022 22:54
ВСУ сегодня уничтожили пять российских беспилотников Фото: ВСУ сегодня уничтожили пять российских беспилотников (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня", - отмечают в Воздушных силах.

Также украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные сбили российский вертолет во вторник, 23 августа, на Донбассе.

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