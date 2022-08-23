Фото: ВСУ сегодня уничтожили пять российских беспилотников (24tv.ua)

Во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.