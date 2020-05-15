В ВСУ от коронавируса вылечились еще четыре человека, двое - заболели

В Вооруженных силах Украины за сутки подтвердили два новых заболевания коронавирусом COVID-19, при этом четыре человека выздоровели. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что заболели двое военнослужащих в Ровенской и Харьковской областях. При этом один из них проходит лечение в Ровенском военном госпитале. Больной из Харьковской области лечится дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

"По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая", - отметили в ВСУ.

Напомним, днем ранее в ВСУ сообщали о сразу восьми новых заболевших. По состоянию на 14 мая лечились от COVID-19 48 человек.

Отметим, по последним данным на утро 15 мая в Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что за сутки умерли еще 20 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в Украине стали 476 человек.